Daniele Petroselli

ROMA - Sempre e solo Simona Quadarella. La 20enne romana ottiene il secondo oro agli Europei di Glasgow in vasca corta, dopo quello negli 800 stile libero. Nei 400 l'azzurra soffre la prima parte, ma riesce a reggere il ritmo delle avversarie, le lascia sfogare per poi dare la zampata vincente nelle ultime due vasche, dove deve mettere dentro tutta la sua potenza. Proprio nel momento chiave, la Quadarella riesce a piegare nell'ordine la tedesca Gose e l'ungherese Kesely, facendo segnare anche il suo personale (3'5975). Glasgow che per la capitolina è ormai una seconda casa, visto che in due edizioni continentali ha vinto 5 ori. «Mi sembra un deja vu ha poi raccontato a fine gara - Ho gareggiato in corsia 6 come nei 400 in vasca lunga. Me lo sentivo di poter vincere, come lo scorso anno. Sono arrivata sul blocchetto con la consapevolezza di volere conquistare l'oro. Sono stati giorni un po' difficili, anche perché abbiamo preparato le gare pure pensando agli assoluti di Riccione poi si è accesa una lampadina. Sono proprio contenta per come è andata». E ora testa proprio alle prove nazionali in programma da giovedì, che possono valere la qualificazione al grande obiettivo, quello di Tokyo 2020.

Ma per l'Italia è stata comunque un'ultima giornata di Europei ricca di medaglie. Argento per Alessandro Miressi, che lima 13 centesimi al precedente primato italiano che aveva stabilito in semifinale e chiude dietro al russo Morozov, al sesto oro in cinque giorni. Stesso metallo per Elena Di Liddo, che nei 100 farfalla deve arrendersi alla bielorussa Shkurdai, che poi si è ripetuta poco dopo con la 4X50 mista (insieme a Scalia, Pilato e Di Pietro). Tripletta invece per Martina Carraro. La campionessa europea dei 100, nonché argento dei 50, completa il podio personale col bronzo nei 200 rana e il record italiano. Per un Europeo chiuso per l'Italia con 20 medaglie (6 ori, 7 argenti, 7 bronzi), dietro solo alla Russia.

Lunedì 9 Dicembre 2019, 05:01

