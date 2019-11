Daniele Petroselli

ROMA - Roma vince e sogna anche in acqua. E lo fa con la Sis Roma, la squadra femminile di pallanuoto che in A1 fa ben sperare dopo un inizio di campionato che, dopo sette giornate, ha visto le giallorosse piazzarsi in seconda posizione (a braccetto con Padova) a sole tre lunghezze da una corazzata come l'Ekipe Orizzonte Catania. Per non parlare poi del sorprendente avvio anche in campo internazionale, con il passaggio alla seconda fase dell'Eurolega e un palazzetto ad Ostia sempre pieno per le ragazze. «Un ottimo inizio per nulla scontato, soprattutto l'aver giocato alla pari in Europa con squadre forti ed esperte confessa il tecnico Marco Capanna - In questa stagione si è creato un gruppo giovane, frizzante, ma allo stesso modo ambizioso e cosa più importante, compatto e solido». E i risultati si vedono. Dopo la Coppa Italia conquistata la scorsa stagione, le ragazze della Sis Roma ora sognano in grande: «Il pregio è la voglia di lavorare, la disponibilità, il sapersi mettere in discussione ogni giorno. Si lavora con serenità, grazie a una società seria, a un presidente e a uno staff che mette professionalità e cuore», ammette il tecnico capitolino. Lavoro che paga, visto che il ct azzurro Paolo Zizza ha scelto ben 4 giallorosse per il primo impegno della World League con l'Olanda del prossimo 19 novembre a Firenze, tra cui la capitana Domitilla Picozzi, che lancia la sfida alla capolista, in programma sabato (ore 18) in Sicilia: «Siamo in fiducia, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Sarà una sfida tosta, sono una grande squadra e per noi è uno stimolo in più».

E sognare non è un tabù: «Non è lecito sognare, è obbligatorio farlo e lavoriamo troppo, con troppo sentimento, per non farlo», ammette Capanna. «E' proprio quello che ci deve spingere, il fatto di poterlo fare e che tutto dipende da noi. Non dobbiamo porci limiti», confessa invece la Picozzi, che lancia un appello ai tifosi: «Vogliamo sempre il pienone, come in Coppa. Può essere l'arma in più per questa stagione».

riproduzione riservata ®

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA