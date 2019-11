Daniele Petroselli

ROMA - Riparte il campionato e Antonio Di Gennaro mette subito le cose in chiaro: «Inter e Juve lotteranno fino alla fine per lo scudetto», spiega l'opinionista tv e grande ex del Verona scudettato del 1985 e della Nazionale. Nerazzurri e bianconeri uniche due forze a giocarsi il campionato, che in questo weekend è pronto a ripartire dopo la sosta per la Nazionale. E all'inizio non era scontato: «Sono state le più regolari, la Juve ci ha abituato a questi ritmi ormai da otto anni, l'Inter è l'unica ad aver fatto un passo in avanti. Se la giocheranno loro». Tra le delusioni maggiori però proprio il Napoli di Carlo Ancelotti, che ora rischia molto: «Quest'anno tutti si aspettavano, visti anche gli acquisti, risultati diversi. Poi c'è stato anche questo problema tra società, giocatori e tecnico, che sta incidendo. La partita di sabato sarà fondamentale. Se non dovesse arrivare quarto, sarebbe un problema per Ancelotti e per la società. Si chiuderebbe un ciclo».

Romane lì nelle zone alte, ma per Di Gennaro non è una novità: Nonostante tutti i problemi, Fonseca sta facendo un ottimo lavoro, ha rivalutato Pastore, ha trovato i giusti equilibri. La Lazio ha grande qualità, quest'anno la vedo più convinta, ma deve esserci questo salto di qualità». A spingere le due squadre Zaniolo e Immobile, che puntano ad un Europeo da protagonisti con l'Italia: «Perché no? Sono cresciuti entrambi. Se continua così, Zaniolo può conquistarsi un posto da titolare. Quello che ha fatto con l'Armenia è di livello. Ricordiamoci che ha vent'anni». Tra i campioni che possono tornare in Serie A c'è Zlatan Ibrahimovic, nel mirino di Bologna, Milan e Napoli. Nonostante i 38 anni e l'esperienza negli Usa, un campione che può tornare ancora utile a tanti: «Può essere decisivo in qualsiasi squadra, soprattutto a Bologna, ma anche al Milan per dare stimoli e motivazioni all'ambiente ammette Di Gennaro Ma non è solo un discorso tecnico ma anche economico. E poi bisogna capire anche le sue motivazioni. Tutte hanno bisogno di un giocatore come lui. Avere Ibra nell'organico stimola chiunque». Un big che vuole venire, un big che c'è già, come Cristiano Ronaldo, criticato in Italia per le sue reazioni alle sostituzioni decise da Sarri. Ma, come ammette l'ex centrocampista, non c'è nessun caso: «Si è ingigantita la questione perché è lui. Ci sta che voglia rimanere sempre in campo, ma l'allenatore deve decidere. La società poi provvede a risolvere le questioni, da grande società qual è».

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

