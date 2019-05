Daniele Petroselli

ROMA - Prende il via oggi a Trieste la Final Six di pallanuoto che assegnerà domenica lo scudetto della centesima edizione del campionato di Serie A1 Maschile. E a giocarsi il titolo ci sarà anche la Roma Nuoto, che proprio oggi sarà la prima a scendere in acqua (ore 18) contro la Banco BPM Sport Management. Una stagione incredibile quella della squadra giallorossa, capace di raggiungere la fase finale da neopromossa nella massima serie grazie al sesto posto in classifica, agguantato in casa di una corazzata come Posillipo. Un risultato impensabile ad inizio stagione, ma il tecnico Roberto Gatto ci crede, nonostante nelle due sfide con Busto Arsizio nella stagione siano arrivati due ko per la Roma: «Sono la terza forza del campionato. Sono un'ottima formazione, ben allenata e completa in ogni reparto. Hanno ambizioni completamente diverse dalle nostre ma noi affronteremo la gara come abbiamo sempre fatto, giocando la nostra pallanuoto. Con attenzione massima in difesa e gestione del gioco e del pallone in attacco. Alla fine del match vedremo cosa abbiamo conquistato, tenendo bene a mente che siamo andati oltre ogni aspettativa e quello che abbiamo fatto è tantissimo. Esserci è un grandissimo orgoglio per tutti noi».

Giovedì 23 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA