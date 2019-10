Daniele Petroselli

ROMA - Nel cuore della Capitale arriva uno dei giochi più amati, il ping pong. Ma non nella sua versione classica, ma in una davvero speciale. E sarà una vera anteprima per l'Europa. Domenica ai Fori Imperiali infatti il Ping Pong Fest ospita il TTX, ossia un tennistavolo completamente rivisitato, con racchette e palline diverse rispetto a quelle tradizionali, che permettono così di usare qualsiasi tavolo e giocare dappertutto: in piazza, in spiaggia, in strada. A via dei Fori Imperiali ben 180 metri allestiti per questo evento, che rientra tra quelli della Settimana Europea dello Sport, dove saranno presenti decine di tavoli su cui cimentarsi in questa nuova disciplina. Le regole? Poche e non come le conoscete: tre set da due minuti ciascuno, e servizio libero. L'importante è che la pallina tocchi una volta la vostra metà tavolo prima di andare dall'altra parte della rete. E proprio in questa formula sta la sua forza, come ha confermato il presidente della Fitet Renato Di Napoli. «Il TTX è un progetto voluto fortemente dall'ITTF che vuole coinvolgere quel mondo di appassionati che non gioca nelle palestre. Un ping pong per tutti, un momento di inclusione».

Tantissime le persone attese, segno che il progetto è ambizioso, come ha confermato il segretario generale della Fitet Giuseppe Marino: «Il nostro villaggio renderà orgogliosa l'ITTF e tutti quanti. Sarà una vetrina d'eccezione. il tennistavolo incontra la strada e si crea un'offerta sportiva per chi ama questo sport ma non lo può praticare in maniera agonistica». E si è lanciato in una scommessa: «Da Roma vogliamo esportare il TTX in tutta Italia, nel 2022 potrebbe essere tra le discipline dei Giochi Olimpici Giovanili in programma a Dakar. Noi ci crediamo».

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

