Daniele Petroselli ROMA - «MV Agusta non intende essere rappresentata da

Daniele PetroselliROMA - «MV Agusta non intende essere rappresentata da Fenati per il 2019, l'anno che vedrà il nostro ritorno nelle massime competizioni sportive». Con un comunicato stampa, la casa varesina ha scaricato il pilota marchigiano, che ha tirato la leva del freno di Stefano Manzi in pieno rettilineo nel corso della gara della Moto2 del gp di Misano. Si tratta solo di una delle conseguenze di quel gesto sconsiderato, perché per Fenati è arrivata anche la rescissione del contratto con la squadra per la quale corre nel Motomondiale quest'anno, il Marinelli Snipers Team, che ha definito il gesto del pilota «antisportivo, inqualificabile, pericoloso e dannoso per l'immagine di tutti». Il marchigiano, dopo i colpi subiti, ha affidato a Facebook un messaggio con cui ha chiesto perdono: «Ho fatto un gesto inqualificabile, non sono stato un uomo! Non avrei dovuto reagire alle provocazioni. È uscita un'immagine di me e dello sport tutto, orribile. Io non sono così. Ora avrò tempo per riflettere e schiarirmi le idee».Il team di Manzi ha escluso un esposto in Procura o che agirà per vie legali nei suoi confronti, ma il paddock non lo ha perdonato. Dopo le critiche di tutti i piloti della MotoGp, da Dovizioso a Marquez, passando dal suo mentore Valentino Rossi a Marc Marquez, ieri è stata la volta del pluricampione Giacomo Agostini, che a Radio Sportiva in merito ai due gp di stop del marchigiano ha detto: «Non sono per la ghigliottina, ma almeno per tutta questa stagione l'avrei allontanato». Sulla stessa linea Alex De Angelis, che a RMC Sport ha ribadito: «Il gesto era premeditato, la squalifica mi sembra decisamente troppo leggera». Durissimo Lucio Cecchinello, ex pilota e patron del Team LCR Honda: «Ha dei problemi psicologici», mentre Franco Uncini, responsabile della sicurezza per conto della FIM: «Sarà difficile che una squadra lo scelga per il futuro». E Carlo Pernat sentenzia: «All'80% la sua carriera è finita».riproduzione riservata ®