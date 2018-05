Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - Marquez fa tris. Lo spagnolo campione del mondo domina anche a Le Mans e mette in atto una vera fuga nel mondiale MotoGp. Merito anche degli avversari, che fanno a gara per mettersi fuori gioco tra problemi tecnici (vedi Yamaha) e incidenti. E in quest'ultimo caso deve mangiarsi le mani Andrea Dovizioso, al secondo zero in classifica di fila, caduto dopo appena 5 giri e ora a 49 lunghezze: «Quando hai più velocità degli altri come oggi buttare via la gara così è assurdo, non posso permettermi di fare questi errori se voglio lottare per il titolo con Marquez. Mi scuso con la squadra», ha ammesso il pilota Ducati. Podio comunque tutto italiano, con la sorpresa Danilo Petrucci secondo e che spera proprio di essere il prossimo compagno di Dovizioso e terzo Valentino Rossi, anche grazie alle cadute di Iannone e Zarco, ma che tira le orecchie ancora una volta alla casa di Iwata: «È un risultato importante perché arriva in un momento difficile, spero sia uno stimolo per Yamaha per fare meglio. In questo momento questo è il nostro massimo potenziale. Se vogliamo lottare per la vittoria dobbiamo fare uno step avanti». Tra 15 giorni il Mugello, ma il Dottore ammette: «Nei test abbiamo fatto piangere, sono pessimista».