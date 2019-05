Daniele Petroselli

ROMA - La MotoGP torna in Europa e parla subito spagnolo. Tris iberico in casa a Jerez, quarta tappa del Motomondiale, con Marc Marquez che si riprende subito dopo il ko ad Austin e centra una vittoria importante davanti ai connazionali Alex Rins e Maverick Viñales. Gara dominata dal campione del mondo, che in un sol colpo ritorna in testa alla classifica iridata, seppur di poco su Rins e Dovizioso (rispettivamente distanti una e tre lunghezze). «Volevo vincere e dimostrare di poter resettare tutto dopo la caduta in America ha ammesso Marquez - Guardavo solo il mio tempo, senza pensare agli altri. Adesso arriverà qualche circuito in cui dovremo guidare un po' sulla difensiva, ma ce la giocheremo fino in fondo». Un po' deluso Dovizioso, quarto e mai in lotta per la vittoria: «Sono scivolato indietro dopo un'entrata di Morbidelli e ho faticato a risalire. Qui sono anni che la Ducati non vede il podio, quindi è andata abbastanza bene. Purtroppo è mancato il risultato sperato, sicuramente ci aspettavamo tutti un pochino di più. La moto comunque è migliorata, ma non basta. Dobbiamo continuare a migliorare. La concorrenza quest'anno è tanta. Rins si sta inserendo, le Yamaha ci sono, anche se a momenti alterni, e Marc sembra ancora più in forma. Ora dobbiamo guardare avanti e cercare di essere forti su tutte le piste. Aver perso la vetta? Non mi dà fastidio, bisogna essere consapevoli dei propri limiti, qui a Jerez ci sta». Sesto dopo un weekend difficilissimo Valentino Rossi, dietro a Petrucci e davanti a Morbidelli che, insieme a Quartararo (poi ritiratosi), aveva sorpreso in qualifica con la Yamaha clienti: «L'anno scorso ho fatto 5° ma solo perché si sono stesi quelli davanti e quest'anno anche i distacchi sono stati più contenuti ha ammesso il Dottore - Certamente si poteva fare meglio, visto che Maverick ha fatto il podio. L'aver mancato il Q2 è stato pesante, perché mi ha costretto a una rimonta difficile. Ma siamo più forti dello scorso anno e questo è un segnale positivo».

