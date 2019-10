Daniele Petroselli

ROMA - L'unione fa la forza. Lo sanno bene la Roma Volley maschile e la Roma Volley Group femminile, che a fine giugno hanno dato vita alla Roma Volley Club, che ieri alla Regione Lazio ha visto il via ufficiale della propria stagione. Una nuova avventura a tinte giallorosse con un solo obiettivo: tornare a essere grandi. A scendere per prime in campo saranno le ragazze della Serie A2, che la prossima domenica se la vedranno sul difficile campo di Trento, mentre per i ragazzi l'esordio in Serie A3 avverrà il 20 ottobre in casa nel derby contro Sabaudia.

Il giusto mix di giovani ed elementi di esperienza sul campo, ma è anche fuori dal rettangolo di gioco che la Roma Volley Club vuole crescere. E in fretta. Nuova maglia, nuovi sponsor, logo accattivante (con lupo moderno e Colosseo stilizzato) e tanta passione, come ha ricordato il presidente della squadra maschile Antonello Barani, Presidente Roma Volley Club maschile: «Abbiamo fatto qualcosa di importante unendo queste due realtà, ma vogliamo continuare a migliorare e riportare il nome di Roma tra le grandi».

La base però c'è eccome: oltre 800 tesserati, con l'obiettivo di allargarsi sempre di più e diventare punto di riferimento per le quasi 160 squadre della Capitale, segno di un movimento in decisa crescita. Già oltre 100 abbonamenti in poche ore, segno che c'è voglia di grande pallavolo in città. E il rischio è che il PalaHoney (all'Axa), casa delle due squadre, sia sin troppo piccolo per contenere la passione. Le mille persone presenti una settimana fa all'open day di presentazione delle squadre ne è la riprova. Per questo anche l'appello del Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi.

«Dobbiamo colmare il gap dell'impiantistica che non basterà a contenere l'entusiasmo». Mentre Riccardo Viola, Presidente Coni Lazio, lancia un messaggio chiaro a Campidoglio e Regione: «Roma ha 15 municipi potremmo pensare a un palazzetto per ogni municipio, ma questo è molto difficile. Speriamo che ci possa essere una maggiore sensibilità proprio verso l'impiantistica».

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

