Daniele Petroselli ROMA - Domani alle 17.45 (diretta su DMax), comincia l'ottava

Daniele PetroselliROMA - Domani alle 17.45 (diretta su DMax), comincia l'ottava stagione del Sei Nazioni di rugby allo stadio Olimpico di Roma. Per l'Italia, reduce dal ko con la Scozia all'esordio del torneo una settimana fa, la sfida al Galles. Sul campo, il ct Conor O'Shea chiede a Parisse e compagni ottanta minuti di alto livello per riuscire nell'impresa di fermare la quarta forza del ranking mondiale: «Giochiamo ad un livello molto alto contro avversari duri. Per noi è una grande sfida dal punto di vista mentale e fisico. Se ci alleniamo bene, come in questa settimana, sono sicuro che in futuro possiamo essere sempre più competitivi. Stiamo preparando la prossima partita per vincerla». Dalla loro gli azzurri avranno uno stadio con oltre 55mila persone, con oltre 6mila gallesi in trasferta nella Capitale ma che, seppur in minoranza, faranno sentire forte e chiaro il proprio calore.Ad animare il pre-partita il Coro di Torpignattara, ma sarà spettacolo anche fuori dal rettangolo di gioco. Si parte alle 14 nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi Pietro Mennea, dove tecnici della Fir coinvolgeranno gli studenti delle università romane facendo vivere loro i valori e il divertimento con esibizioni di Touch Rugby e Tag Rugby. A loro si potranno aggiungere tutte le bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne e uomini che vorranno provare questo gioco.Confermata la collaborazione con il Mibact, che per il weekend della partita apre ai fans della Nazionale le porte di alcuni tra i più interessanti Musei statali nella città, ai quali si aggiungono i Musei Civici.riproduzione riservata ®