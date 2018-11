Daniele Petroselli Roma diventa il trampolino italiano del Mamanet, la nuova

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliRoma diventa il trampolino italiano del Mamanet, la nuova disciplina sportiva, importata da Israele, riservata alle donne, in particolare alle mamme, che l'AICS sta lanciando già da qualche anno su tutto il territorio nazionale. Domani e domenica grande festa al PalaTorrino, che ospiterà la prima edizione di Mamanet Around The Globe Rome, una manifestazione internazionale che non ha precedenti nel nostro Paese. Un modo per conoscere questo nuovo sport, che non è altro che il gioco del Cachibol che fonde la pallavolo alla disciplina della palla rilanciata, con regole davvero semplici: una rete di pallavolo, sei atlete in campo (tre contro tre), palla bloccata e schiacciata dall'altra parte come un terzo tempo del basket. Nato con l'idea di dare un opportunità a tutte le donne di praticare un'attività fisica di squadra, il Mamanet in poco tempo è diventato un vero e proprio cult. A lanciarlo, anche in Italia, Ofra Abramovich, che ne ha fatto non solo un momento di aggregazione ma anche di sport senza barriere e distinzioni di razza o religione. Al torneo, riservato alle sole mamme, parteciperanno quattordici squadre, otto italiane, che stanno preparando i prossimi World Sport Games CSIT, in programma a Tortosa nel giugno 2019, e sei provenienti da Israele (dove si contano oltre 16mila tesserate), tra le quali la squadra allenata proprio dalla Abramovich, campionessa del mondo nel 2017. Le due giornate (con ingresso gratuito) vedranno un intenso tabellone di gare con gironi di qualificazione il sabato a partire dalle 10 fino alle 18, e fase finale la domenica con l'assegnazione del Trofeo. E visto che il Mamanet punta al coinvolgimento, tutte le oltre 150 mamme che animeranno il PalaTorrino svolgeranno congiuntamente una spettacolare fase di riscaldamento organizzato da Fit 4 Dance che coniugherà l'aspetto tecnico a quello del divertimento.