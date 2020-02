Daniele Petroselli

ROMA - Cinquanta punti, a meno uno dall'Inter e a quattro lunghezze dalla Juventus. Certo, se la Lazio è lì in alto lo deve a tanti fattori: ad un gruppo cresciuto negli anni grazie al sapiente lavoro di Simone Inzaghi, ad un Ciro Immobile in stato di grazia, bomber da 25 gol in 22 giornate, ma non solo. Se i biancocelesti sono in lotta per un obiettivo ad inizio stagione impensabile, neanche nominabile dal tecnico fino a qualche giornata fa, il merito è anche di una difesa di ferro. E a comandare la linea arretrata c'è lui, Thomas Strakosha. Per il 24enne gigante albanese una stagione fin qui eccezionale: 20 gol subiti in 22 partite di campionato, sette gli incontri senza subire reti, segno non solo di una difesa difficile da penetrare grazie alle chiusure di Acerbi, Luiz Felipe e Radu, ma anche di un portiere sempre più decisivo. Contro l'Hellas, nel freddo dello stadio Olimpico, è stato lui, insieme al collega gialloblu, a dare spettacolo. Una parata d'istinto puro sul tocco ravvicinato di Pessina nella prima frazione, poi nella ripresa la chiusura perfetta sul diagonale dell'ex giallorosso Borini, a sigillare la porta della Lazio che ha difeso per 150 volte in carriera. Un traguardo importante il suo, che anno dopo anno, partita dopo partita, si sta guadagnando sempre più la ribalta. Ma che fosse un predestinato lo si era capito da subito, da quel lontano settembre 2016 quando a San Siro contro il Milan si prese il palcoscenico, senza alcun timore. Lì, nella Scala del calcio, aveva compiuto il passo decisivo per la sua carriera, iniziata nella Primavera biancoceleste, prima della gavetta nella Salernitana nel 2015. Da Milano a Roma, 150 volte in mezzo ai pali, senza lasciare spazio ai suoi compagni di reparto. Prima Marchetti, poi Vargic, Guerrieri e Proto, ma la porta è solo sua. Come quella della nazionale albanese, conquistata a suon di prestazioni maiuscole proprio con il club della Capitale. Da quando c'è lui, due trionfi in Coppa Italia (compreso quello storico contro la Roma), due in Supercoppa. Ma ora vuole di più, come la Lazio. Perché sognare è lecito, ma con uno Strakosha così, è d'obbligo.

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

