Daniele Petroselli ROMA - Chi l'ha detto che le moto sono roba per soli uomini?

ROMA - Chi l'ha detto che le moto sono roba per soli uomini? In Coppa Italia, nella Yamaha R3 Cup, a caccia del titolo nazionale ci sarà Aurelia Cruciani, 23 anni, talento cristallino, romana doc di Monteverde e unica pilota della Capitale a gareggiare quest'anno in una competizione nazionale di così alto livello: «La passione ce l'ho sin dall'età di 15-16 anni racconta i miei non erano però contenti di questa cosa e per comprarmi la prima moto ho dovuto aspettare i 18 anni. Poi un giorno un mio amico meccanico mi ha chiesto di andare in pista. Ed è iniziata così la mia carriera da pilota». Prima l'esperienza in motard, poi il debutto a settembre 2018 con la 300. Il talento c'è ma l'invidia e la diffidenza degli uomini sono sempre duri da battere: «L'essere donna però non mi ha causato problemi, anzi mi so approcciare bene con loro. E poi quest'anno abbiamo una presenza femminile davvero importante. Io sono stata l'apripista, ma ora parteciperò con una squadra tutta al femminile, una novità assoluta siamo cinque nel team voluto all'interno dello Yamaha Morto X Racing da Letizia Marchetti». L'esordio è vicino: il via il 7 aprile a Misano, a due passi da Tavullia, patria di Valentino Rossi. Un mito anche per Aurelia, che però ha un altro idolo: «E' Marquez, nonostante non sia ben visto da molti italiani». Dopo Misano, altre quattro gare, tra cui Mugello e Vallelunga.

Ma per coltivare il proprio sogno, c'è bisogno non solo del talento ma anche di uno sponsor. E qui subentrano i problemi, perché restare in pista non è semplice: «Per mantenermi faccio la chef da Sfrigolo, a Prati. I miei datori di lavoro mi supportano in tutto e per tutto, cerco di fare meno assenze possibili, facendo i test la mattina e prendermi le ferie solo per le gare. Gli allenamenti costano e tutto il mio guadagno va nelle moto. Uno sponsor è fondamentale». I sogni futuri? «Fino a un anno volevo solo correre. Ora sposto l'asticella più avanti. Il Motomondiale? Vado un passo alla volta».

