Daniele Petroselli ROMA - Bandiera nera in gara e due gran premi di stop per

Daniele PetroselliROMA - Bandiera nera in gara e due gran premi di stop per «guida irresponsabile». Romano Fenati ha pagato così il gesto folle durante la prova della Moto2 a Misano: una manata sulla leva del freno anteriore di Stefano Manzi, in piena accelerazione all'uscita di una curva, a 250 km/h che ha fatto sbandare pericolosamente la moto dell'avversario. Un atto sconsiderato, che poteva avere conseguenze gravissime per entrambi, ha macchiato una domenica trionfale per il motociclismo italiano - primo in tutte e tre le classi del Mondiale, con quella di Dovizioso su Ducati in MotoGp davvero eccellente (7° Rossi). A far perdere la testa al pilota marchigiano - che l'anno prossimo dovrebbe correre in sella alla MV Agusta proprio con Manzi come compagno di team - sarebbe stato un contatto nel giro precedente. Manzi ha dato la sua versione dell'accaduto: «Nel giro precedente c'è stato un contatto - ha detto il riminese, per questo punito a sua volta con sei posizioni sulla griglia di Aragon - ma non voluto e siamo finiti sull'erba. Dopo non mi sarei aspettato un gesto così. È stato davvero brutto. Che devo dire, si commenta da solo». Sui social si è scatenata la bufera contro il pilota di Ascoli Piceno. Tanti tifosi hanno invocato il ritiro della licenza. Ma anche diversi colleghi sono stati severi.«Mi dispiace - ha commentato Rossi - Con l'Acedemy avevamo puntato tanto su Romano, ma non siamo riusciti a gestirlo. È stato una sconfitta», come testimonia l'esclusione dallo SKY Racing Team VR46, a stagione in corso, nel 2016. Infine Manzi: «Non perdono Fenati, voleva ammazzarmi».riproduzione riservata ®