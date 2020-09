Daniele Petroselli

Misano a tinte azzurre. Il primo weekend sul circuito romagnolo vede l'Italia trionfare in MotoGP e in Moto2 e i protagonisti sono Franco Morbidelli e Luca Marini. L'italo-brasiliano del team Petronas domina la gara della classe regina, chiudendo davanti a Pecco Bagnaia, al rientro dall'infortunio alla gamba destra, e a Joan Mir, centrando così il primo successo in carriera in MotoGP. Negli ultimi giri ho pensato tanto a quando 7 anni fa ero qui a gareggiare nel campionato italiano: la sensazione è la stessa, adesso però sono ancora più contento, ha poi detto a fine gara Morbidelli, mentre Dovizioso, settimo, ringrazia Quartararo per la caduta e vola in testa al Mondiale. Ma non è affatto soddisfatto e avvisa la Ducati: Campionato pazzo, ma senza velocità puoi anche essere primo senza viverla con felicità. Dobbiamo migliorare, se no non abbiamo le carte per giocarcela. Nella classe intermedia invece a trionfare è il fratellastro di Valentino Rossi davanti al compagno nello Sky Racing Team VR46 Marco Bezzecchi, con Enea Bastianini a chiudere un podio tutto italiano. E con questo successo Marini allunga in classifica proprio su Bezzecchi e Bastianini. Deluso e non poco proprio chi ha allevato tutti questi campioni azzurri, quel Rossi che lotta per oltre metà gara con Morbidelli ma che nel finale perde il podio per un soffio e mastica amaro: Grande peccato non essere salito sul podio, farlo con Pecco e Franco sarebbe stato bellissimo - ha detto amaramente il Dottore -. Mir mi ha passato all'ultimo, ma sono contento perché è stata comunque una bella gara. Morbidelli? Il merito è tutto suo, è stato bravissimo». E domenica si bissa.

