Daniele Petroselli

Meno di una settimana al via al Terre dei Consoli Golf Club della tappa romana dell'European Challenge Tour. Dal 27 al 30 giugno, sul green di Monterosi, a due passi dalla Capitale, si sfideranno 156 tra golfisti professionisti del circuito internazionale per un montepremi di 300 mila euro. Un torneo importante per Roma, tappa di avvicinamento alla Ryder Cup 2020, il torneo che si disputa ogni due anni tra gli atleti di Usa ed Europa. «Essere scelti per ben due volte negli ultimi tre anni come sede della tappa italiana del Challenge Tour ha detto il presidente del Golf Club, Edoardo Francesco Caltagirone - ci riempie di orgoglio, e conferma che il lavoro che stiamo svolgendo sta funzionando». Diversi gli azzurri in gara da Francesco Laporta (foto) a Michele Cea, da Enrico Di Nitto a Andrea Saracino e Jacopo Vecchi Fossa. Ma ci saranno anche Gregory Havret, Felipe Aguilar e Chase Koepka, fratello di Brooks, reduce dal secondo posto nello Us Open.

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA