Daniele Petroselli

#IoCorroSicura è il messaggio chiaro che lancia l'edizione 2019 della Roma by Night Run, la mezza maratona in notturna organizzata dal Forhans Team con Fidal e Fidal Lazio. Il via della sesta edizione, presentata ieri, il 6 settembre, con una formula consolidata: partenza alle 21.45 con una prova competitiva di 8 chilometri e la Fit Run non competitiva, sempre di 8 chilometri e aperta anche a chi cammina liberamente. Spazio poi al Nordic e al Fit walking.

«Stiamo promuovendo una maggiore sicurezza negli spazi pubblici, nei parchi - ha ricordato Angelo Diario, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale - La Roma by Night Run è una delle tre mezze maratone cittadine, la seconda in termini di storicità dopo la Roma Ostia e il Comune lavora in sinergia con l'organizzazione affinché questa si svolga al meglio». A fianco della campagna di sicurezza per le runner lanciata dalla Roma by Night Run c'è un'atleta d'eccezione come Franca Fiacconi, vincitrice nel 98 delle maratone di Roma e New York: «Condivido a pieno l'iniziativa #IoCorroSicura. Anni fa sono stata aggredita a Villa Pamphilj e da allora quando mi alleno mi guardo le spalle» E lancia un appello: «Invito gli uomini a vigilare sunoi donne quando ci alleniamo insieme».

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

