Daniele Petroselli

Indimenticabile Tom Hank nel film-culto Forrest Gump, vincitore di sei premi Oscar, che celebra i venticinque anni dall'uscita nelle sale. Un'occasione che gli organizzatori del Cinecittà World Run Trofeo Nsl Radio & Tv, alla sua terza edizione, non si sono lasciati sfuggire.

Il corridore strambo e così ingenuo da cambiare il mondo ed essere fonte di ispirazione sarà ideale testimonial della gara che si svolgerà domenica, alle 10, nel Parco divertimenti dedicato alla cultura cinemtografica di Castel Romano. Previsti due percorsi, uno da 7 km (gara competitiva e non competitiva) e uno di circa 1 km (non competitiva), che si snoderanno all'interno del parco. Tra coloro che si cimenteranno in questo particolare percorso anche una ex atleta doc come la romana Franca Fiacconi, vincitrice in carriera delle maratone di Roma, Praga, Enschede, Sant'Antonio, ma soprattutto di quella di New York del 1998, dove ha portato a casa due secondi posti e un terzo posto. Una giornata all'insegna dello sport e, ovviamente, del cinema. Alle 16 i partecipanti potranno approfittare di una proiezione speciale del film per rivivere le emozioni che Forrest Gump riesce sempre a suscitare. I vincitori della gara competitiva riceveranno, come premio, anche la copia del film, la maglietta e il cappellino celebrativi della Corri con Forrest, oltre a degli speciali cioccolatini, ispirati proprio ad una scena della pellicola americana. A raccontare sui social le gesta dei runners due influencer come Sandra Lovisco e Irene Tolomei.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

