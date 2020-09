Daniele Petroselli

Il Golden Gala Pietro Mennea come gli Internazionali d'Italia di tennis. O almeno c'è il rischio che lo sia. Il grande evento d'atletica in programma a Roma il prossimo 17 settembre, ormai da anni legato al circuito della Diamond League e dedicato al grande velocista azzurro scomparso nel 2013, potrebbe non avere infatti il pubblico, proprio come l'appuntamento tennistico che si disputerà sempre nella Capitale dal 14 al 21 settembre. Una decisione quest'ultima che nelle scorse ore ha scatenato l'ira del presidente della Federtennis Angelo Binaghi, che ha definito la chiusura al pubblico del torneo «un'enorme ingiustizia».

Per l'appuntamento capitolino di giovedì prossimo il rischio di avere uno stadio vuoto c'è. Però filtra ottimismo. «Abbiamo presentato un piano dettagliatissimo per la presenza di poco meno di 5000 spettatori ha spiegato Giomi con quasi 1200 tifosi per ogni settore dello stadio. Ora attendiamo risposta da chi di dovere: da parte nostra c'è la consapevolezza di avere lavorato al meglio per riaprire al pubblico e siamo fiduciosi. Abbiamo già tantissime richieste di appassionati che non vogliono mancare».

A confermare che il piano Golden Gala è al vaglio dei tecnici anche l'advisor sulle Politiche dello Sport del presidente della Regione Lazio, Roberto Tavani: «Venerdì scorso abbiamo ricevuto dalla Fidal il protocollo per avere 4.691 spettatori allo stadio Olimpico: lunedì è stato lavorato dalla Regione e martedì è stato trasmesso al Comitato tecnico scientifico per ottenere la validazione preventiva che il Dpcm prevede. L'auspicio è che il protocollo possa ottenere la validazione del Cts, alle cui decisioni ci siamo sempre attenuti», ha chiosato accennando così alla polemica nata con la Federtennis poche ore prima. Ma sarebbe un peccato che stelle del calibro di Duplantis, Thompson, Warholm, Van Niekerk, oltre agli azzurri Tortu (foto), Crippa, Fabbri e Stecchi, rimangano senza pubblico.

