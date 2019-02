Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliIl Giorno del ricordo passa anche per lo sport. Conto alla rovescia per la sesta edizione della Corsa del Ricordo, il tradizionale appuntamento organizzato da Asi che ogni anno il 10 febbraio è dedicato agli italiani caduti nelle Foibe e che soprattutto ricorda l'esodo delle popolazioni italiane che risiedevano in Istria e Dalmazia, scacciati dalle proprie case dalle truppe del Maresciallo Tito alla fine della seconda Guerra Mondiale.Il coinvolgimento delle istituzioni sportive e non, che stanno aumentando l'attenzione nei confronti di questa giornata e dell'evento, risponde alle nostre aspettative - ha detto il presidente Asi Claudio Barbaro ma vogliamo anche che altre città italiane possano ospitare in futuro la Corsa del Ricordo. Trieste si è già detta interessata ad ospitare una tappa dell'evento in futuro. E siamo attenti che allo sport si affianchi soprattutto un momento di riflessione per una tragedia che deve vivere nelle menti di tutti e non essere dimenticata.Anche quest'anno si correrà sul collaudato percorso inaugurato nella scorsa edizione che, grazie alla collaborazione con l'Esercito Italiano, attraverserà la città militare della Cecchignola. Confermata anche la formula dell'evento: due i percorsi, uno competitivo di 10 chilometri, omologato dalla Fidal, ed uno non competitivo, aperto a tutti, di 3 chilometri, con partenza ed arrivo a via Oscar Senigaglia, proprio nel cuore del quartiere Giuliano Dalmata dove è posta una stele che ricorda i caduti di quei terribili anni e dove saranno effettuate le consuete premiazioni.Confermato anche il Trofeo di Marcia riservato ai marciatori in onore del campione olimpico e profugo fiumano Abdon Pamich. Iscrizioni che chiuderanno giovedì 7 febbraio per le società sportive mentre per quelle individuali continuerà fino a poco prima dell'evento.