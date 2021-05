Daniele Petroselli

I colori azzurri tornano a sventolare più in alto di tutti nel weekend dei motori. A Jerez è il romano Fabio Di Giannantonio a centrare il primo successo per l'Italia nel Mondiale 2021, chiudendo la gara di Moto2 davanti a Marco Bezzecchi e Sam Lowes. Per il pilota capitolino un trionfo importante, che lo rimette in pista in chiave iridata ma soprattutto una vittoria con una dedica speciale, a quel Fausto Gresini, suo team manager, scomparso per Covid prima dell'inizio della stagione.

La MotoGP invece si è tinta completamente di rosso Ducati, con la doppietta centrata da Jack Miller e Pecco Bagnaia. Una gara dominata dalla Desmosedici di Borgo Panigale, con l'australiano al primo successo stagionale e l'azzurro che, con la piazza d'onore, si è portato in testa alla classifica iridata approfittando del tonfo delle Yamaha. Il poleman Fabio Quartararo, primo fino a metà gara, ha chiuso 13° per un problema al braccio destro (operazione in vista?), mentre Maverick Vinales e Valentino Rossi in settima e diciassettesima posizione. A salvare la baracca è stato un altro romano, Franco Morbidelli, terzo con una M1 del 2019. E che nel post gara ha lanciato un messaggio chiaro: Con quello che ho è il massimo.

Rosso decisamente meno vivo quello della Ferrari, che a Portimao invece porta in zona punti solo Charles Leclerc (6°), finito dietro a Sergio Perez e Lando Norris, con Carlos Sainz Jr. 11° che ha pagato l'errata scelta delle gomme a metà gara. A vincere sulle colline portoghesi è stato Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas, che nel finale ha strappato il punto bonus per il giro più veloce.

Lunedì 3 Maggio 2021

