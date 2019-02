Daniele Petroselli

I cavalli, il loro mondo, ma anche tanto sport. Oggi prende il via la seconda edizione di Cavalli a Roma, con un programma ricco di eventi e appuntamenti per unire la passione per questi splendidi animali e quella per la natura. Una manifestazione, quella organizzata dalla società Ad Maiora IR, con il patrocinio del Mipaaft, del Coni e della Fise, che si svilupperà in otto padiglioni della Nuova Fiera, e dove si potranno ammirare i cavalli impegnati in alcune delle principali discipline sportive con gare di livello internazionale: dal salto ostacoli con un concorso internazionale CSI1 e CSI2 al reining con il Rome Shoot In, prima tappa europea della Coppa del Mondo e al Campionato Europeo Working Cow.

Oltre a questo, le suggestive esibizioni dei cavalli spagnoli, oltre al ranch sorting e al pony western. Spazio anche allo Slow Life, dove al centro ci sarà il cavallo e l'attenzione per la tutela ambientale, il turismo eco-compatibile e l'agricoltura sostenibile con convegni, masterclass, workshop e laboratori artigianali. E poi non poteva mancare la Pony City, con tante attività ludico ricreative dedicate ai più piccoli e una fattoria didattica. Testimonial di Cavalli a Roma saranno il cavaliere azzurro di salto ostacoli Filippo Bologni e lo statunitense Cade McCutcheon, campione del mondo di reining. Il clou domani con l'incontro di calcio (dedicato a Fabrizio Frizzi) tra la Nazionale Equitazione sport e salute, capitanata dal cavaliere azzurro Luca Marziani, e la squadra guidata dal campione di calcio Paolo Negro composta da ex calciatori, sportivi e personaggi dello spettacolo, per sostenere la ricerca sulle malattie autoimmunitarie in particolare sul Morbo di Crohn.

