Daniele Petroselli

Entra nel clou il programma di Piazza di Siena 2019, lo storico appuntamento di equitazione della Capitale. Oggi giornata importante perché andrà in scena la Coppa delle Nazioni. Si tratta dell'appuntamento più atteso nell'ovale di Villa Borghese, che ha richiamato a Roma cavalieri, amazzoni e cavalli di 14 Nazioni, delle quali 9, Italia compresa, gareggeranno nella Coppa. Tra i protagonisti Luca Marziani, fresco campione d'Italia con Tokyo du Soleil, e che con Lorenzo De Luca (in sella a Ensor De Litrange LXIII), Riccardo Pisani (Chaclot) e Lucia Le Jeune Vizzini (Loro Piana Flou De Muze) cercherà di portare a casa per la nazionale azzurra uno storico tris, visto che l'Italia ha portato a casa le ultime due edizioni. «È una sensazione positiva - racconta Marziani - Più certi appuntamenti ti danno risposte positive, come il campionato italiano, e più si ha maggiore serenità. La nostra è stata una crescita esponenziale. Siamo stati più di trent'anni senza vincere la Coppa (l'ultimo successo prima del 2018 era datato 1985, ndr) ma ora abbiamo un gruppo di cavalieri e cavalli molto forti». Per lui poi un appuntamento importante anche dal punto di vista emotivo:

«Per me, romano d'azione, c'è davvero una soddisfazione in più ad essere qui. Piazza di Siena è storica, l'emozione è tanta. Me la vivo bene, mi dà energia quest'atmosfera». Qui poi gli azzurri si giocano tanto, perché si entra in un periodo chiave: «Siamo forti e vogliamo fare bene in vista dell'Europeo di Rotterdam, abbiamo già tutto un programma ben preciso fino a quell'appuntamento. Dobbiamo però anche qualificarci per la finale di Barcellona, che è l'ultimissima chance per Tokyo. Chi vince lì, va alle Olimpiadi e per noi è troppo importante».

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

