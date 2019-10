Daniele Petroselli

Domenica il Tevere si animerà come non mai con la Roma Canoe Marathon-Pagaiando per l'ambiente e il Tevere Day, un doppio appuntamento promosso dalla Federazione Italiana Canoa Kajak e dall'Associazione Museo del Tevere. Per entrambe un unico obiettivo: valorizzare e difendere il fiume della Capitale. Quattordici i chilometri del percorso della prima edizione della Roma Canoe Marathon, con partenza da Castel Giubileo e arrivo a Castel Sant'Angelo, attraversando gran parte del tratto urbano del fiume e passando sotto ben 11 ponti comprese le rapide di Ponte Milvio. Protagonisti saranno centinaia di atleti, professionisti e amatori a bordo di canoe, kayak, sup, dragon boat e gommoni di rafting.

Una festa dentro e fuori dall'acqua, visto che in concomitanza ci sarà anche l'evento di chiusura di Tiberis, la spiaggia realizzata dal Campidoglio a Marconi. Esordio assoluto anche per il Tevere Day, un'unica grande festa diffusa lungo le sponde a cui hanno aderito decine di associazioni, che hanno organizzato una serie di eventi che coinvolgeranno oltre 40mila tra romani e turisti e che vedono come protagonista il fiume capitolino: previste infatti numerose prove di decine di discipline sportive con guide e istruttori (dalla bici alla canoa, passando per lo yoga, il tennis, il calcetto e non solo), oltre a passeggiate culturali con gli esperti. Ma non potranno mancare lo street food e la musica dal vivo.

riproduzione riservata ®

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA