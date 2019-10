Daniele Petroselli

Domani partirà ufficialmente la nuova stagione di Coppa del mondo di sci alpino. Ad ospitare la prima tappa, come di consueto, il ghiacciaio austriaco di Soelden. Un anno zero per il Circo Bianco, visto il ritiro di stelle del calibro di Lindsey Vonn, Marcel Hirscher e Aksel Svindal. In campo femminile però è già pronta una nuova rivalità: quella tra l'americana Mikaela Shiffrin e l'azzurra Sofia Goggia. E la bergamasca quest'anno punta molto in alto.

Sofia come ha preparato questa stagione, ci sono stati cambiamenti importanti?

«Volevo provare a cambiare qualcosa e questa è la stagione giusta, visto che non ci sono Mondiali e Olimpiadi. Ho intrapreso un nuovo percorso con un nuovo preparatore, punto di più sulla qualità e sulla longevità del mio fisico».

La scorsa stagione, al rientro dall'infortunio, ha dimostrato di poter dare filo da torcere alle più forti in chiave Coppa del Mondo.

«Ho la consapevolezza che dopo essermi rimessa in gioco dopo un perone rotto che mi ha lasciato fuori gran parte della stagione, ho ottenuto un argento a Are e due podi, pur non essendo al massimo. E questo mi dà ancor più carica e più fiducia nei miei punti di forza. Posso finalmente dire che non ho paura di nulla».

Ritiratasi la Vonn, ora è la Shiffrin la numero 1, quella da battere. C'è qualche punto debole?

«Lindsey lascia un gran vuoto, però starà a noi colmarlo. Mikaela è molto forte, ha una tecnica che non le permette di sbagliare dove le altre invece lo fanno. Rende tutto semplice sugli sci. In velocità servirà un po' di estro per batterla».

Pensi si possa puntare alla Coppa del Mondo e come si batte la Shriffin nella generale?

«Penso solo a me stessa, per cercare di essere la mia miglior versione. Voglio tornare al top, questo è quello che conta, poi dopo ogni gara vedremo dove sarò. Un passo per volta».

Tanti appuntamenti in pista ma anche fuori, con il nuovo impegno su RTL 102.5. Quanto conta la Sofia senza gli sci?

«Rimarrò sempre concentrata sugli sci ma avrò modo anche di svagarmi, visto che ho un programma molto fitto. Se pensi che ho preventivato solo 8 notti a casa, questo fa capire quanto sia fitto il calendario. Staccare è impossibile, ma è importante riuscire a trovare degli spazi per sé, come leggere, scrivere, fare una passeggiata nel bosco».

riproduzione riservata ®

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA