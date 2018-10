Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliDa Rosario e Beppe Fiorello a Lorella Cuccarini; da Paolo Bonolis a Maria Grazia Cucinotta, da Giorgio Panariello ad Albano Carrisi, passando per Maria De Filippi, Amadeus, Fiorella Mannoia, Maria Grazia Cucinotta, Carlo Conti, Enrico Brignano e Vincent Candela. Sono solo alcune delle stelle che parteciperanno all'ottava edizione di Tennis & Friends, che andrà in scena al Foro Italico sabato e domenica, dalle ore 10 alle 18. Si tratta di uno dei più importanti eventi sociali che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie. E che la manifestazione, realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, sia tra i più attesi e importanti lo dicono i numeri: in otto anni oltre 120.000 presenze con più di 45.220 check-up gratuiti e il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.All'interno dei 18mila metri quadrati del Villaggio della Salute 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, dove l'equipe medica, con 400 tra medici e operatori sanitari, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi. E poi diverse aree dedicate allo sport (oltre al tennis, anche rugby, golf, pallacanestro, pallavolo badminton e atletica) con intrattenimento per i più piccoli. E proprio i giovani sono al centro di questa edizione, come sottolinea anche il professor Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, specialista in Medicina preventiva e ideatore di Tennis & Friends: «Abbiamo creato una manifestazione in cui non solo la gente può fare check up gratuiti in un clima sereno, senza l'ansia che può creare un ospedale, ma anche un villaggio dello sport con oltre 12 discipline. La popolazione, i ragazzi, ha l'esigenza di fare controlli, soprattutto in un ambiente sereno come quello sportivo, che ospita anche beniamini della televisione o dello sport. È corretto fare sport, perché sport è prevenzione di vita. E fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale».Domani l'antipasto dell'evento con una giornata per le scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.riproduzione riservata ®