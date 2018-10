Daniele Petroselli Conto alla rovescia per la Corsa dei Santi, la gara podistica

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliConto alla rovescia per la Corsa dei Santi, la gara podistica promossa dalla Fondazione Missioni Don Bosco e realizzata dall'ASD Corsa dei Santi, giunta all'edizione numero 11. Il prossimo primo novembre si torna a correre sul tradizionale percorso che si snoda nel cuore della città con partenza (ore 10, diretta su Canale 5) e arrivo in Piazza Pio XII, a ridosso di Piazza San Pietro. Confermata la distanza di 10 km, per agonisti e amatori, ma come sempre c'è anche la 3 km aperta a tutti. Oltre 7000 i partecipanti che correranno lungo le strade del centro storico capitolino, con i runners che passeranno nei punti più suggestivi della città come il Foro Romano, il Colosseo, piazza Venezia e Castel Sant'Angelo. La manifestazione conferma la sua finalità solidale: il progetto dei missionari salesiani che la corsa di quest'anno sosterrà il Ghana, alle prese con un traffico internazionale di bambini e ragazzine inviati in Medio Oriente e in Europa spesso come schiavi sessuali. Per questo i Salesiani hanno aperto ad Ashaiman un centro nel 2014 dove vengono accolti bambini e bambine tra i 6 e i 17 anni ai quali viene data la possibilità di seguire un percorso di riabilitazione e quando possibile il reinserimento in famiglia. L'obiettivo di questo 2018 della Corsa dei Santi è quello di ampliare il bacino di utenza del centro offrendo anche alle ragazzine più grandi, che hanno dai 14 ai 20 anni, la possibilità di un percorso di accoglienza, riabilitazione, formazione professionale e reinserimento famigliare. Da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre è possibile sostenere il progetto Mai più schiave facendo una donazione al numero 45530: 2 euro con Sms, 5 o 10 euro da rete fissa.È ancora possibile iscriversi alla non competitiva di 10km (fino alle 9 del giorno della gara, 17 euro), così come alla 3km. Madrina d'eccezione quest'anno è Fiona May, l'ex saltatrice in lungo azzurra vincitrice di quattro medaglie ai campionati del mondo, (due ori, un argento e un bronzo) e due alle Olimpiadi (due argenti), che darà il via alla manifestazione davanti San Pietro.riproduzione riservata ®