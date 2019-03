Daniele Petroselli

Ci siamo. Domenica al circolo Due Ponti si svolgerà la cerimonia inaugurale delle Circoliadi 2019, la competizione sportiva patrocinata dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio, tra i circoli della capitale, giunta alla sua quarta edizione e che si protrarrà fino all'8 giugno. Nove i club che sfileranno con le proprie bandiere e accenderanno il braciere olimpico', (Forum Sport Center, Due Ponti Sporting Club, Juvenia Sporting Club, Villa Aurelia, Villa York, Nuovo Tuscolo Sporting Club, Flaminio Sporting Club e le new entry Ippocampo Sport Life e Technip Italy), otto invece le discipline in cui si misureranno i soci dei Circoli: nuoto, tennis, calcio, padel (dove la squadra dello Juvenia Sporting Club difenderà due titoli consecutivi, ndr), fitness, running, burraco e la novità di questa edizione, il Xcross race, una gara che si svolge in un ambiente naturale con ostacoli naturali o artificiali. Questo progetto nasce inoltre con l'obiettivo di incentivare l'attaccamento ed il senso di appartenenza dei soci alla realtà di circolo che vivono quotidianamente, permettendo loro di creare nuove reti di relazioni tra vecchi e nuovi soci, affermano gli organizzatori delle Circoliadi. Domenica alle 11, dopo la cerimonia di inaugurazione, il via alle prime prove di nuoto e padel per i nove circoli, che a turno metteranno a disposizione le proprie strutture per le gare. Poi spazio a tennis e calcio (23 marzo), Xcross race (13 aprile), Burraco e fitness (maggio), per poi chiudere con il running l'8 giugno.

