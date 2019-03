Daniele Petroselli

Aprirà oggi alle 15 al Salone delle Fontane, nel cuore dell'Eur, Casa RomaOstia, il quartier generale della 45.a mezza maratona Huawei RomaOstia. Fino a sabato, giorno prima della gara, qui transiteranno tutti i protagonisti della corsa, e non solo. Nutrito il programma di eventi: animazione, intrattenimento, training run, workshop a tema, oltre alla possibilità di ritirare il pacco gara ed iscriversi alla Euroma2Run, la gara non competitiva abbinata alla mezza maratona. Sabato il clou: alle 10,30, si svolgerà la prima parte della Buoni e Libretti School Run, corsa non competitiva di 1,5 km riservata ai bambini delle scuole primarie ed agli studenti delle scuole secondarie, di primo e secondo grado. La seconda parte, invece, quella riservata ai ragazzi più grandi, si svolgerà domenica mattina in contemporanea con la Euroma2Run. Alle 15,30 invece l'atteso appuntamento con la sfilata degli Atleti Élite, mentre dalle 17,30 un vero e proprio party con deejay set, che vedrà la partecipazione del pluricampione di ironman Daniel Fontana (nella foto) e della showgirl Justine Mattera.

