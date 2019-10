Daniele Pecci

TEATRO PICCOLO ELISEO

Firma e interpreta una rilettura laica, sottile, dissacratoria e divertente del mito greco e in particolare del mito di Edipo.

Da La morte della Pizia di Friedrich Dürrenmatt, una ormai decrepita sacerdotessa di Delfi intreccia il suo sogno al destino, in ipotesi tutte credibili. Al violoncello Chiara Di Benedetto,

al violino Anais Dra.

Via Nazionale 183, oggi alle 21, biglietto 10 euro, 3756120035

Ferdinando

TEATRO DELLA COMETA

Un giovane nipote dalla bellezza morbosa e strisciante getterà scompiglio in una casa baronale, mettendo a nudo contraddizioni e degrado. Nadia Baldi firma la regia del testo forse più famoso di Annibale Ruccello (e vincitore due premi IDI); in scena Gea Martire, Chiara Baffi, Fulvio Cauteruccio, Francesco Roccasecca.

Via del Teatro di Marcello 4, da oggi al 10/11, bigl. 18-25 euro, 066784380

Cinzia Berni

TEATRO MANZONI

Uno spaccato sul mondo femminile: quattro donne molto diverse tra loro si contendono lo stesso uomo. Con Patrizia Pellegrino, Matilde Brandi, Federica Cifola, Samanta Togni e Ascanio Pacelli. Regia di Diego Ruiz. Divertenti equivoci e battute a ritmo serrato per una commedia frizzante ed ironica.

Via Monte Zebio 12,

da domani al 24/11, 063223634

Elena Arvigo

TEATRO ARGOT STUDIO

Eclettica attrice e regista va in scena con con lo spettacolo Il Dolore: diari della guerra, tratto da testi di M. Duras e da L'istruttoria di P.Weiss: «Abbiamo sentito la necessità di indagare il momento storico legato alla fine della seconda guerra mondiale e le sue convulsioni finali».

Via N. Del Grande 27, da oggi al 3/11, 3312344833

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA