«Dammi ventimila euro o dico tutto a tua moglie»

Emilio Orlando

La storia d'amore clandestina, tra un cinquantasettenne e una donna di dieci anni più giovane, si è trasformata in un incubo per l'uomo sposato diventato vittima di un ricatto a luci rosse. Quelle effusioni amorose ed i giochi sessuali che riprendevano con gli smartphone sono diventate una trappola ordita in maniera diabolica dalla quarantaseienne. Le richieste di denaro da parte dell'amata erano diventate sempre più pressanti e ad ogni rifiuto veniva paventata la minaccia di rivelare alla moglie la loro relazione extraconiugale che andava avanti da tre anni. L'amante ricattatrice teneva sotto scacco la vittima minacciandolo che avrebbe diffuso anche dei video pornografici dove entrambi facevano sesso.

Di certo quest'ultima, all'oscuro di tutto non avrebbe di certo presa bene data anche la posizione sociale che entrambi occupano. Scoprire di essere tradita dal marito avrebbe provocato in famiglia un terremoto. Telefonate, messaggi, sveglie notturne per ricordare all'uomo che doveva pagare il suo silenzio. Il poveretto per farla tacere è stato costretto a sborsare ventimila euro per evitare che il filmato venisse mandato alla moglie. Stanco di subire i continui ricatti e le estorsioni, ha trovato il coraggio di denunciare la sua drammatica vicenda ai carabinieri di Villa Bonelli. All' appuntamento a cui l'uomo avrebbe dovuto consegnare l'ultima tranche del denaro per far tacere l'ex amante, si sono presentati i carabinieri. Gli investigatori prima dell'incontro hanno fotocopiato i soldi che la vittima doveva dare all'amante. Quando la donna ha intascato gli ottocento euro che servivano a chiudere la vicenda, si sono materializzati i carabinieri che l'hanno ammanettata e portata in carcere a Rebibbia con l'accusa di estorsione.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

