«Dammi i soldi o ti sparo»

Davide Manlio Ruffolo«Capo, sono due euro». Ma il cliente, un cameraman della Rai, si rifiuta di pagare il parcheggiatore abusivo che per questo dà in escandescenze venendo arrestato al culmine di una furibonda lite. All'uomo, un 40enne italiano finito sotto processo per direttissima, il pubblico ministero Mauro Masnaghetti contesta i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Tutto è successo lunedì verso l'ora di cena quando l'operatore della Rai raggiungeva piazza Cairoli per girare un servizio sulla turbolenta situazione politica. Come ogni abitante della città eterna, raggiunto il centro storico, iniziava la ormai triste quanto consuetudinaria caccia ad un posto auto libero.Dopo aver girato per diverso tempo, finalmente un pertugio in cui, districandosi tra il traffico e il poco spazio, riusciva a parcheggiare l'automobile senza alcun aiuto. Proprio al termine delle manovre e poco prima di scendere dall'abitacolo, spuntava dal nulla il parcheggiatore abusivo con la più classica delle richieste: una mancia tutt'altro che facoltativa e, tra l'altro, a caro prezzo. Ma il cameraman di pagare l'ingiusto pedaggio proprio non ne voleva sapere anche perché, avendo parcheggiato in fascia blu, doveva pagare già il ticket tradizionale.«È in fascia blu, non ti devo nulla», avrebbe detto l'automobilista. Una frase innocua che, però, faceva perdere le staffe all'arrestato che avrebbe iniziato ad urlare: «Guarda che sto a lavorà. Mo' prendo la bottiglia e te sfregio». Fortunatamente sul posto giungevano i Carabinieri della stazione Trevi Campo Marzio che, però, non venivano risparmiati dalle invettive dell'uomo che si scagliava contro i militari gridando: «Prendo una nove per ventuno, ve sparo». Inevitabile l'arresto del parcheggiatore abusivo che è stato anche denunciato a piede libero per tentata estorsione.riproduzione riservata ®