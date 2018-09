«Dammi i soldi o ti rigo la macchina»

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèSi è rifiutata di pagare il parcheggiatore abusivo in centro ed è stata minacciata, rischiando danni alla propria auto e un'aggressione fisica. Una ragazza romana di 29 anni, che aveva posteggiato la propria vettura a piazza Fiume, è stata vittima di un tentativo di estorsione da parte di un 31enne somalo, migrante irregolare e con numerosi precedenti. Alla fine l'uomo, dopo la denuncia della giovane, è stato arrestato dai carabinieri.La ragazza aveva appena parcheggiato quando si è vista arrivare incontro il 31enne, che le avrebbe chiesto con insistenza un'offerta per sorvegliare e custodire l'autovettura. Al rifiuto iniziale della giovane di lasciargli del denaro, il cittadino somalo si è infuriato e l'ha aggredita verbalmente, minacciando di rigarle l'auto.La ragazza, a questo punto, ha ceduto al ricatto ma si è subito rivolta ai carabinieri della compagnia Parioli per denunciare l'accaduto. I militari hanno raccolto tutte le informazioni sul parcheggiatore abusivo, già noto alle forze dell'ordine, e una pattuglia si è recata sul posto, individuando, sempre nei pressi di piazza Fiume, il 31enne descritto dalla vittima nell'identikit.L'uomo arrestato è stato condotto dai carabinieri in caserma, dove ora si trova trattenuto in attesa del rito direttissimo con l'accusa di tentata estorsione. Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, nella Capitale, resta ampiamente diffuso anche e soprattutto nelle zone più centrali, ma questa volta è andata male al 31enne irregolare, che ora dovrà anche affrontare il processo e rischia seriamente di veder scattare anche un provvedimento di espulsione nei suoi confronti.riproduzione riservata ®