Damien RiceTEATRO ROMANODI OSTIA ANTICAConsiderato uno dei migliori cantautori internazionali, porta il suo Wood Water Wind Tour - uno show di caratura - nella scenografica location del teatro romano. «Questo concerto è come un sogno svelato dopo anni».Viale dei Romagnoli 717, domenica alle 21, 40 euro + dp, ticketone.itPat MethenyPARCO DELLA MUSICAPresenta i grandi classici tratti dal suo repertorio. Ad affiancarlo il fedele batterista Antonio Sanchez, la bassista malesiana Linda May Han Oh e il pianista Gwilym Simcock.Roma Summer Fest.Viale P. de Coubertin 30, oggi alle 21, 26.50-52.50euro, auditorium.comHELP the OceanCOLOSSEO - PARCO ARCHEOLOGICOIl grido d'allarme sullo stato del nostro pianetadell'artista Maria Cristina Finucci. L'installazione, realizzata con il supporto di Fondazione Bracco, spicca in uno dei luoghi più simbolici e sacri dell'antica Roma e tra i più visitati al mondo.Prorogata fino al 29/07via dei Fori Imperialiinfoline 060608IconoclastiCINECITTÀLa mostra che rende omaggio a Raffaella Carrà attraverso i costumi di scena dell'iconica conduttrice televisiva, realizzati dai più grandi costumisti e le creazioni degli stilisti ispirati al suo stile.Prorogata fino al 2/09,via Tuscolana 1055,info line 060608