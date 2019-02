Damiano Carrara: «I concorrenti? Insegno loro che i sogni si avverano»

Simona Santanocita

Umiltà, determinazione e talento. Questi gli ingredienti che hanno reso Damiano Carrara il pasticciere più amato dal pubblico, con una community social vastissima. Lucchese, la fama l'ha ottenuta negli USA, aprendo in California la pasticceria Carrara Pastries, dove tutti, big di Hollywood compresi, possono gustare il meglio della pasticceria italiana rivisitata in chiave moderna. In seguito, si è affermato anche in Italia come giudice dei programmi Bake Off e Cake Star, in onda il venerdì in prima serata, su Real Time. Inoltre, il suo libro Nella Vita tutto è possibile, testimonia come con impegno e sacrificio ogni ambizione possa essere realizzata. «Passione e impegno - dice Damiano - sono la base per qualunque professione». Anche lui, prima metalmeccanico, ha fatto molta gavetta. «All'inizio - racconta - sono andato in Irlanda a lavorare in un bar. Poi sono tornato in Italia; ma poco dopo ho deciso di trasferirmi in California dove ho lavorato in un ristorante di Moorpark, accantonando ogni dollaro fino a quando ho comprato, proprio di fronte, la mia prima pasticceria». Un sogno concretizzato in grande, come dichiarato dallo chef: «Ho chiamato mio fratello, bravissimo pasticcere a lavorare con me, e dopo tre mesi il lavoro era così tanto che abbiamo ampliato il locale e assunto dei dipendenti». Oggi lo chef, da qualche tempo è anche giudice; ma dice lui, non severo: «Direi piuttosto onesto, perché un giudizio sincero è sempre un'occasione per migliorare». Cosa trova di diverso rispetto agli show americani? Carrara non ha dubbi: «Qui in Italia mangio decisamente meglio».

