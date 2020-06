Dalle vedette ai cuochi per i pusher Colpo grosso al clan di San Basilio

Emilio Orlando

Vedette con walkie talkie ed i bracieri per bruciare la droga durante i blitz della polizia. Persino gli chef per sfamare i pusher. E poi ancora cancelli e filo spinato garantivano l'impunità e guadagni milionari ai capi dell'organizzazione di trentanove narcotrafficanti di San Basilio smantellata ieri mattina all'alba dai carabinieri della compagnia di Montesacro.

Elicotteri, unità cinofili e centinaia di militari, hanno aperto un squarcio di luce di legalità in una zona completamente in mano a bande i pusher ed hanno restituito alla cittadinanza della zona una parte del quartiere, gli orti sottratta alla collettività e trasformata in una piazza di spaccio attiva h24. Il sistema introdotto nel quartiere dal clan ndranghetista dei Marando, di distruggere la cocaina con il fuoco acceso in strada per evitare i sequestri e gli arresti, era stato adottato anche dal trentaduenne Emiliano Valtieri, organizzatore del vorticoso giro di spaccio insieme a Vittorio Palatta originario della provincia di Latina con contatti anche con la criminalità pontina. Tra le persone finite in manette anche Valentina Fantauzzi, Antonietta Procida, Rubina Rovai, Barbara Pacifico, Concettina D'Amico, Giulia Ciancamerla e Daniela Frau, sette pusher in gonnella assunte nel welfare criminale del fortino nel dedalo di strade compreso tra Via Luigi Gigliotti, Piazza Aldo Bozzi, Via Alberto Enrico Folchi, Via Carlo Farina e via Salvatore Aldisio.

Vedette, pusher e rette venivano pagate cento euro a turno, con pasti e caffè sul posto di lavoro messi a disposizione da un bar poco distante. La direzione distrettuale antimafia, che ha coordinato il blitz ha chiesto ed ottenuto gli arresti di Luigi Agliano, Entico Giuppetti, Marco Savignano, Gabriele Sperati, Stefano Benotti, Stefano Tricca, Dario Pistillo, Alessandro Martinelli, Mirko Orrù, Edoardo Mazzoni, Andrea Vittozzi Alessio Capogna e Marco Carlomosti, tutti fiancheggiatori dei capi piazza.

Giovedì 11 Giugno 2020

