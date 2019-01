Dalle mazzette alla truffa Perquisiti gli uffici dentro il Verano

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non solo le classiche mazzette in denaro, ma anche favori ed elargizioni di beni e servizi in cambio dell'affidamento diretto di appalti, per favorire alcune ditte private, per una serie di lavori nei cimiteri capitolini. Così, secondo la Procura di Roma, due dirigenti e due funzionari dell'Azienda Municipale Ambiente, insieme a dieci imprenditori, avrebbero messo in piedi un sistema di appalti pilotati.Tra i 14 indagati per corruzione, truffa, falso e abuso d'ufficio, compaiono: Dario Bonanni, dirigente di Ama, Fabrizio Grilli, responsabile dei cimiteri capitolini, e due funzionari, Roberto Palumbo e Roberto Panei. Il caso riguarda una serie di lavori realizzati dal 2016 a oggi, in tre cimiteri di Roma: quello del Verano, quello di Prima Porta e il Laurentino.Secondo l'accusa, gli indagati si sarebbero accordati per l'affidamento diretto degli appalti in cambio di una serie di benefit, come l'utilizzo di un'autovettura o la riparazione di un'altra, ma anche la promessa, da parte di un imprenditore, di offrire un anello a Bonanni e di aiutarlo a trasferire del denaro in Russia. Tra le aziende coinvolte nel caso ci sono la Suprema Appalti e la Geoeco: secondo i pm, Bonanni e gli imprenditori sarebbero riusciti a fatturare in modo eccessivo alcuni lavori di manutenzione nei cimiteri, mentre in un altro caso Fabrizio Grilli avrebbe ricevuto una tangente per eseguire alcuni lavori in un appartamento di sua proprietà. Mario Murano, legale della Suprema Appalti, ha comunque dichiarato: «Si tratta di un equivoco che verrà interamente chiarito con il pubblico ministero». La notizia ha scatenato l'ira della sindaca, Virginia Raggi: «Un fatto grave e sconcertante, faremo di tutto per far luce su questa vicenda, senza fare sconti a nessuno. Chiederò ai vertici di Ama di vigilare più attentamente sull'azienda, entro febbraio cambieremo i dirigenti, quelli vecchi sono ancora molto potenti e non vogliono sanare ciò che non va».(E. Chi.)