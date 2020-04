Dalle mascherine agli igienizzanti ecco il kit per tornare alla normalità

Sabrina Quartieri

Sarà una ripartenza protetta quella che attende gli italiani dal prossimo lunedì 4 maggio, quando il Paese entra nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus. La nuova normalità, infatti, con il Covid-19 ancora in circolazione, prevede uno stato di semi-libertà con kit di sicurezza personale al seguito, per limitare al massimo il rischio di nuovi contagi. Ma come orientarsi nella scelta e nell'uso dei dispositivi, obbligatori quando si uscirà di casa?

MASCHERINE Partiamo dalle mascherine. Per non spendere una fortuna, sarebbe ideale utilizzare le chirurgiche monouso. Reperibili al prezzo di 2 euro (contro i 20 centesimi del passato), bloccano l'uscita di goccioline potenzialmente pericolose, ma non hanno potere filtrante in entrata. L'alternativa sono le FFP1, con una buona capacità di protezione anche per chi le indossa, oppure le più sicure P2 e P3, usate dal personale sanitario, ma difficili da trovare.

I COSTI Per le P2 e P3 si aggirano intorno ai 10 euro, ma vanno evitate quelle con valvola, da cui uscirebbero le particelle infette.

La mascherina, che deve essere sempre certificata CE, va indossata toccandola solo dagli elastici, dopo aver lavato le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone. Per smaltirla, invece, si chiude in una busta e si getta nell'indifferenziata. Poi, ci si deterge di nuovo. La monouso chirurgica (come le altre) può essere riusata, se sanificata. Per farlo, si adagia su una superficie sterilizzata, si spruzza su entrambe i lati una soluzione con alcol al 70% e si attende che questa evapori. Le altre protezioni vanno anche immerse nel vapore con una temperatura di almeno 60°, come quella del ferro da stiro.

LA VISIERA Non sostituisce la mascherina, ma resta una buona barriera la visiera protettiva trasparente: con elastico regolabile, si disinfetta con acqua e sapone neutro e si trova a circa 15 euro. Ancora: i guanti monouso, obbligatori nella fase 2, che siano in lattice o in nitrile, restano comunque una calamita per virus e batteri. Vanno quindi indossati nei luoghi a rischio, dai mezzi pubblici ai supermercati, per il tempo strettamente necessario. Per toglierli, si tirano dal polsino capovolgendoli.

IL GEL Infine, un buon gel igienizzante, in commercio anche a 3 euro, deve avere dal 60 all'80% di alcol etilico ed evaporare velocemente. Va applicato con moderazione, versando una piccola noce di gel sul palmo, massaggiando le mani fino a distribuirlo su tutta la superficie e aspettando che si asciughi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 05:01

