DALLE 8.30 ALLE 12.30

Ennesimo venerdì nero, quello di oggi, per metro, bus, tram e mezzi Cotral saranno a forte rischio. Colpa di una protesta indetta dall'Ugl per denunciare i problemi di sicurezza per lavoratori e utenti. L'astensione dal lavoro si avrà tra le 8.30 e le 12.30. Quattro ore quindi, nel corso delle quali poterbbero verificarsi disagi. A fermarsi i lavoratori Atac, Roma Tpl e Cotral.Sciopero domani | Roma 8 giugno | Metro e bus | Atac e Cotral | Orari e informazioniSaranno a rischio tutte le linee di bus - sia quelle gestite Atac che da Roma Tpl - i tram, le metropolitane e le ferrovie ex concesse Roma-Lido, Roma-Viterbo, Termini-Centocelle. Stop anche ai mezzi Cotral sempre dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il servizio di trasporto extraurbano, informa l'azienda, potrebbe subire disagi e/o soppressioni.Si tratta del primo sciopero che cade dopo il nuovo regolamento scioperi: ora tra uno sciopero e l'altro, infatti, devono trascorrere almeno 20 giorni.