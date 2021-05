«Dalla Scala, che riapre al pubblico, parte un grande segnale di fiducia e di coraggio per Milano e per il Paese a rimettersi in cammino» sintetizza così, Carlo Sangalli, del presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Milano la riapertura del Teatro della Città, ieri sera, il coro e l'orchestra della Scala diretti da Riccardo Chailly (oggi su Rai5 e in streaming su RaiPlay). Un appuntamento che ha celebrato i 75 anni del concerto di Toscanini, il primo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Posti contingentati (massimo 500) ma tanta voglia di tornare a vivere. E alla grande, questa sera si esibiranno i Wiener Philharmoniker con Riccardo Muti, nell'ultimo concerto della loro mini tournée italiana. Al mattino nel foyer del teatro sarà svelata la targa dedicata al sindaco della Liberazione Antonio Greppi, che decise di far partire la ricostruzione dalla cultura e si impegnò per ridare vita alla Scala bombardata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 05:01

