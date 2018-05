Dalla Russia con molto amore

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaDalla Russia con amore. Non è il remake del film di 007 del 1963 ma il contenuto di un manuale diffuso durante un corso organizzato dalla Federcalcio argentina (Afa) per dirigenti, giocatori, tecnici e giornalisti che si recheranno in Russia per la Coppa del Mondo.Un autogol che l'Afa ha provato a far sparire: ma nell'era dei social gli 8 punti su Cosa fare per conquistare una ragazza russa sono stati subito mandati in Rete e resi virali. Ad ogni numero corrisponde un consiglio. Al di là dei numerosi luoghi comuni e dell'immensa figuraccia, queste due pagine non sono poi così malese viste con gli occhi di una donna.Partiamo dalla regola numero 1: Siate puliti e curate la vostra immagine. Alzi la mano chi non è d'accordo. Punto 2: Non trattate le donne russe come degli oggetti ma nemmeno tutte le altre. Le successive sei regole, se viste come consigli per conoscere una donna sono valide in qualsiasi latitudine del globo terrestre. Se c'è una cosa di cui si lamentano le donne di oggi è la scarsa intraprendenza e la voglia di mettersi in gioco da parte dell'altro sesso, anche a rischio di prendere un due di picche. Cari uomini le regole argentine che pare siano state copiate dal blog Amar es ruso - saranno pure banali ma essere onesti, prendere l'iniziativa, essere galanti e mostrarsi per quello che si è senza fingere di essere qualcun altro forse non farà sciogliere qualche cuore russo, ma vi renderà sicuramente delle persone migliori.Per la cronaca l'Afa ha precisato di non essere a conoscenza di questo particolare capitolo dedicato al gentil sesso e di averlo fatto eliminare dal manuale, che a suo parere resta utile' per chi andrà in Russia per il Mondiale. Il testo che doveva essere un semplice compendio di lingua e cultura russa, ha portato all'apertura di un'inchiesta da parte dell'Istituto Nazionale contro la discriminazione, la xenofobia e il razzismo (Inadi), che non esclude di citare in giudizio i manager della federazione sportiva.riproduzione riservata ®