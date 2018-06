Dalla Regione Lazio la prima legge sui rider

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un salario a tempo e non più a cottimo, la tutela contro gli infortuni e la malattia, l'assicurazione obbligatoria. Sono i punti cardine della prima legge in Italia su rider e gig economy, approvata dalla giunta della Regione Lazio. Presto quindi, non appena arriverà l'approvazione del Consiglio, i lavoratori che oggi consegnano cibo a domicilio con le biciclette avranno diritti e tutele. «Questa legge non si fonda sull'idea del lavoro subordinato- ha detto Zingaretti - Siamo contenti, invece, che la nostra idea sia stata presa seriamente a livello nazionale». Sono le piattaforme digitali ad adottare le misure per la tutela psico-fisica del lavoratore, la manutenzione dei mezzi di lavoro e la formazione sulla sicurezza. Sono poi a carico della piattaforma digitale l'assicurazione obbligatoria contro infortuni, malattie professionali, danni a terzi, maternità e paternità. Il compenso dovrà essere a tempo e mai inferiore alla misura oraria minima prevista dalla contrattazione collettiva. «Abbiamo inviato la legge al premier Conte e al ministro Di Maio. Ci auguriamo che il governo non la impugni. Lo spirito è quello della concertazione». La Regione Lazio, inoltre, stanzierà 2 milioni per il 2019-2020 per forme di tutela integrativa in materia di previdenza e assistenza. (F. Sci.)