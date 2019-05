Dalla radiografia alla gastroscopia, «circa la metà delle prestazioni mediche prese in considerazione hanno un costo inferiore nel privato piuttosto che in intramoenia», ovvero eseguite dai medici di ospedale in regime di libera professione.

A mettere in luce «un dato sconcertante» che pesa sulle tasche degli italiani, è l'Osservatorio sui tempi di attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie nei Sistemi Sanitari Regionali, promosso dalla Funzione Pubblica Cgil. Ad esempio, una ecocardiografia «in intramoenia costa in media 109 euro, contro i 98 del privato», si legge nello studio elaborato dal Crea Sanità dell'Università di Roma Tor Vergata. Una gastroscopia in intramoenia costa 207 euro a fronte di 187; una radiografia agli arti 65 a fronte di 58. Inoltre, sul fronte liste d'attesa, nella sanità pubblica si attendono in media a 60 giorni per una visita specialistica a fronte di 7 giorni nel privato.

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

