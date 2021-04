Dalla mezzanotte sono partite nel Lazio le prenotazioni per 5 nuovi hub: Roma Cinecittà studios (Pfizer), Porta di Roma (Pfizer), via Quirino Majorana (Pfizer), Vela Calatrava a Policlinico Tor Vergata (mono dose J&J), outlet di Valmontone (modalità drive-in con vaccino mono dose J&J). «Con questi nuovi hub saliamo a 40 mila somministrazioni al giorno», ha spiegato ieri l'assessore Alessio D'Amato. Intanto - annuncia ancora l'assessore - «sono partite le vaccinazioni negli Istituti penitenziari del Lazio riservate al personale della Polizia penitenziaria e per i detenuti».

Il Lazio martedì sarà la prima regione ad aprire alla classe degli under 60 (si parte con la fascia dei 59-58enni), entrando di fatto nella fase 2 della campagna vaccinale, quella massiva, che prevede dalla prossima settimana un ritmo di 40mila inoculazioni al giorno. Anche il nuovo vaccino Johnson&Johnson potrà essere prenotato dai 50enni, sempre su base volontaria.

