Dalla Francia spunta Thiago Mendes come vice Leiva

ROMA In Francia sono sicuri: la Lazio vuole portare in Italia Thiago Mendes. Lo scrive L'Equipe secondo cui i biancocelesti avrebbero addirittura già avanzato un'offerta di 17 milioni, bonus compresi, al Lilla per il mediano difensivo classe 1992 che all'occorrenza può agire anche sull'out di destra o come trequartista. Il brasiliano ricopre lo stesso ruolo di Leiva che così avrebbe un cambio di livello e non sarebbe costretto agli straordinari come lo scorso anno.Continua invece la caccia al sostituto di Felipe Anderson, ieri il diesse Tare ha raggiunto il ritiro di Auronzo e ci resterà fino alla fine per fare un punto di mercato con il tecnico Inzaghi che preme per avere la squadra completa. Il preferito del tecnico resta il Papu Gomez che giovedì sarà impegnato nei preliminari di Europa League con l'Atalanta. Qualora dovesse trasferirsi alla Lazio secondo il regolamento Uefa potrebbe tranquillamente giocare la competizione con la maglia biancoceleste.(E.Sar.)riproduzione riservata ®