Dalla Francia alla Germania, l'Europa travolta dall'ondata

Presa in contropiede da una seconda ondata più alta del previsto, l'Europa è ormai nuovamente «un epicentro della pandemia» secondo l'Organizzazione mondiale della sanità. E anche se nessuno vuole sentire parlare di lockdown, nuove restrizioni fanno capolino all'orizzonte in diversi Paesi.

Le terapie intensive sono sempre più vicine ai livelli di guardia: la Francia potrebbe arrivare a breve ai 100 mila casi al giorn, secondo il comitato scientifico d'Oltralpe, che teme un impatto sul sistema sanitario già nelle prossime tre settimane e chiede un coprifuoco più massiccio o un lockdown meno duro, anche se le scuole dovrebbero restare aperte. Preoccupazioni condivise dalla vicina Germania, dove nel fine settimana sono stati registrati quasi 15 mila nuovi contagi nel giro di 24 ore: la cancelliera Angela Merkel è tornata a dirsi allarmata per una situazione «altamente dinamica e drammatica». I nuovi casi sono quasi raddoppiati in una settimana e Merkel sarebbe intenzionata a proporre un lockdown light con scuole, asili e attività imprenditoriali aperte ma con una stretta su ristoranti, bar così come le attività culturali, i meeting e gli eventi in generale. La città bavarese di Norimberga ha annullato il suo famoso mercatino di Natale.

In Belgio la media da una settimana è di quasi 12.500 nuovi casi ogni 24 ore. La situazione è così grave che i medici di 10 ospedali a Liegi sono stati richiamati al lavoro anche se positivi al virus, purché asintomatici. Nei Paesi Bassi, altro picco: superati i 10.000 casi. Stabili attorno a quota 20.000 i casi censiti nel Regno Unito. Vero buco nero del Continente sembra poi essere diventata la Repubblica Ceca, che pure aveva superato brillantemente la prima ondata della pandemia e che ora registra 15.000 nuovi casi al giorno. (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 05:01

