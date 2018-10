Dalla felicità alla follia della guerra

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scritto da Edward Irving Wortis, già conosciuto ai lettori con il nome di penna Avi, per Feltrinelli Up interessante e coinvolgente collana dedicata ai ragazzi, esce La folle guerra dei bottoni. Il tempo storico è la Grande Guerra, in un villaggio polacco conteso da tra russi e tedeschi. Un tempo storico preciso ma che - proseguendo con la lettura - diventa quasi sospeso, potrebbe essere ovunque. Ci sono dei ragazzi, nel complesso passaggio dall'infanzia all'età adulta. Un gruppo di amici che fino a quel momento aveva giocato, condividendo sfide, piccoli scherzi, dinamiche di amicizia. Ma come accade spesso, si cambia. Si diventa adulti e la vita reale ad un certo punto presenta il suo peso. Inizia così una sfida, lanciata da un fragile e assieme difficile ragazzino di nome Jurek, che verrà raccolta da tutti gli amici con conseguenze tragiche. Un libro perfetto dalla terza media in cui guerra e vita si intrecciano inesorabilmente.La folle guerra dei bottoni di Avi, Feltrinelli Up, 15euro