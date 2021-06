Dalla Casina Valadier al Circolo Pisana: si riparte

Valeria Arnaldi

Grandi conferme e nuove aperture per la scena romana del gusto. Casina Valadier, a Villa Borghese, si rinnova in chiave green e healthy. Cuore di tale filosofia è l'Hortus Bar & Bistrot, tra piante di agrumi, spezie ed essenze, con musica live, dj set e ricette dello chef Massimo D'Innocenti. Torna a conquistare sguardi e palati la Terrazza Posh di Palazzo Naiadi, in piazza della Repubblica: riapre il salotto open air, con suggestiva piscina e vista sui tetti dell'Urbe, dello chef Niko Sinisgalli, affiancato dalla moglie Maria Rosito, in un trionfo di ricette d'artista, tra aperitivi, cene ed eventi.

Al Circolo Play Pisana, regno di Max Giusti, in via dei Matteini, al via il progetto Friends & Co - Happy Restaurant: cucina golosa - grande l'attenzione alle materie prime - per pause di gusto nel verde. Fresco di apertura, in piazza Barberini, il terzo store romano di Signorvino, catena di enoteche con cucina creata da Sandro Veronesi. In menu, eccellenze del territorio. Oltre duemila le etichette. In programma, pure degustazioni guidate e corsi. E in via Leonina è stato appena inaugurato I love Poke. Il poke hawaiano si assapora tra le palme del giardino interno, per regalarsi la suggestione di una vacanza in città.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 05:01

