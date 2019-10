Dalla cancelliera tedesca Angela Merkel al presidente francese Emmanuel Macron, passando per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sono stati moltissimi i capi di Stato e di governo volati a Francoforte per salutare Mario Draghi nel suo ultimo giorno da presidente della Bce. «E' davanti agli occhi di tutti che è il momento di più Europa, non meno» ha detto Draghi che lascia dopo 8 anni passati alla guida della politica monetaria europea. «Caro Mario, come cittadino europeo desidero dirti grazie», ha detto senza formalismi Sergio Mattarella. Anche Angela Merkel ha riconosciuto che la leadership di Draghi è stata «cruciale, per il contributo alla stabilità dell'Eurozona». Costretto a riconoscere la rilevanza delle scelte dell'economista italiano anche Wolfgang Schauble che, da ministro dell'Economia tedesco, fu uno dei suoi maggiori oppositori: «Avevamo opinioni diverse, ma lui ha salvato l'Euro». Dal 1° novembre toccherà a Christine Lagarde. (A.Sev.)

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA