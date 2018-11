Dall'Esquilino a Ostia decine di segnalazioni

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaLa casella di posta elettronica rifiuti@leggo.it sta per esplodere. Le vostre segnalazioni di ordinario degrado romano continuano ad arrivare a valanga nella casella mail dedicata alla questione immondizia.Le situazioni sono sempre più paradossali: «Oggi i cassonetti sono stati svuotati - ci scrive Simona, che vive in zona Jonio - il problema è che si sono dimenticati di ritirare tutta la mondezza che era fuori dai bidoni. Quindi il bidone è vuoto, ma è impossibile raggiungerlo...». C'è chi non riesce a raggiungere il cassonetto, e chi invece se lo vede sparire da sotto il naso. Come Irene, che denuncia la situazione di via dei Lentuli, in cui: «È stato portato via il cassonetto dell'indifferenziata senza apparente motivo, e soprattutto senza essere sostituito da uno nuovo, creandoci gravi disagi».L'invasione dei rifiuti non risparmia nessuno, neppure i palazzi dell'hinterland. Da più lettori ci arrivano foto delle strade che si affacciano sull'agenzia del territorio, come quelle di Alberto, che nella didascalia scrive: «Lo spettacolo quotidiano davanti a catasto e conservatoria». Ma la palma di chi se la passa peggio oggi va a gli abitanti esasperati di via Principe Amedeo, come si sono firmati loro stessi. Disperati perchè si ritrovano con l'immondizia addirittura in casa, o meglio nel palazzo: «Noi abitanti dell'Esquilino abbiamo i cassonetti all'interno del portone e puntualmente non avviene mai la raccolta differenziata». Tanto vale prenderla con ironia, a questo punto. Come Alberto, che da Ostia ci manda un fotomontaggio dal titolo: «cassonetto in 4 giorni diversi: materasso, rete, lavatrice, televisore...arredamento completo, aspetto di vederci un frigorifero». Dopo tutto Alberto non è messo male. Se in quattro giorni ha trovato quattro diversi pezzi d'arredamento, significa che almeno da lui qualcuno è passato a toglierli.